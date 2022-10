Oroscopo Paolo Fox oggi 30 ottobre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle…

Che domenica sarà quella di oggi, 30 ottobre 2022? Se lo chiedono anche coloro che sono nati sotto i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, ma c’è l’Oroscopo Paolo Fox pronto a dare le sue risposte. Sono in primis previsioni, fornite nel quotidiano appuntamento su Radio Latte Miele, nel corso della consueta rubrica Latte Stelle. Indicazioni importanti su vari aspetti della vita, dalla sfera professionale a quella sentimentale, quindi amore e lavoro, ma senza dimenticare anche la salute. Dunque, non vi resta che scoprire come si chiude il weekend..

Leone e Vergine, la domenica per l’oroscopo di Paolo Fox

Leone, la prima cosa da fare secondo l’oroscopo Paolo Fox è guardare bene i conti, almeno fino a metà novembre ché sarà migliore. Fino al 16, potrebbe nascere qualche insoddisfazione: tu di solito sei una persona che dice le cose in faccia e non ti tieni niente dentro, ma questo potrebbe essere un atteggiamento rischioso: consiglio di essere un po’ più diplomatici. Se sei oggetto dell’attenzione di una persone che non ti interessa, evidentemente sarai ancora più infastidito.

Vergine, Luna favorevole e Sole e Venere sono tornati attivi! Anche se alcuni nati Vergine sono decisamente arrabbiati, perché pensano che una situazione di lavoro, in un gruppo, in una società non si sia stato il giusto premio o il giusto aiuto. È vero che sei una persona molto buona, ma non è che si possa fare di te ciò si vuole e quindi potresti anche arrabbiarti, se non senti di avere intorno il giusto sostegno. Comunque, secondo l’oroscopo Paolo Fox, Luna favorevole, per cui oggi dedicati alla famiglia e alle relazioni più belle: questo è un giorno sì.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia e Scorpione

Bilancia, è una Luna che parla di piccoli fastidi fisici che bisogna cercare di recuperare e che, per qualcuno, sono già iniziati nella parte centrale dell’anno. Sei ancora guidato da una rande consapevolezza e da una energia che ti porterà lontano. La tensione, riguardante la giornata di oggi, potrebbe essere più forte, se frequenti Capricorno o Ariete, avverte l’oroscopo Paolo Fox.

Scorpione: avere Luna, Venere, Sole in aspetto ottimo permette di vivere delle belle emozioni. Se cerchi un nuovo interesse sentimentale, questo è un cielo importante! Tutti quelli che vogliono vivere una bella emozione, secondo l’oroscopo Paolo Fox, potranno darsi da fare e poi questa Venere nel segno rilancia le passioni. Con il tempo, avrai modo di capire quanto sia importante una persona per te.











