Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 ottobre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox sempre protagonista, anche oggi, domenica 30 ottobre 2022. C’è una settimana che volge al termine, ma anche un mese da completare. Quindi, si aprono nuovi orizzonti anche per coloro che sono nati sotto i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Così come tutti gli appassionati dello zodiaco, c’è grande curiosità riguardo le previsioni che ogni giorno il popolare astrologo fornisce sull’emittente radiofonica Radio Latte e Miele, nel consueto appuntamento Latte e Stelle. Che giornata sarà quella odierna? Cosa dicono le stelle su amore, salute e lavoro? Tante domande, altrettante risposte…

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 ottobre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle…

Sagittario e Capricorno, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Sagittario, l’oroscopo Paolo Fox ha visto a settembre un freno. Novembre è un mese che consente di ripartire con un bello slancio, solo che, di recente, un problema fisico ha bloccato la tua crescita, la tua evoluzione sul lavoro: come se non ce la facessi a fare tutto oppure ti sei concesso un stop. Molti Sagittario vorranno fare un viaggio, o sono tornati o stanno per partire, proprio per stare un po’ per conto proprio e cercare di risolvere i problemi, guardandoli da un’altra angolazione. Spesso capita che arrivi una soluzione quando siamo lontani dai luoghi e dalle persone che ci creano un disagio.

Oroscopo Paolo Fox Ponte Ognissanti | Oroscopo 30 ottobre - 4 novembre 2022

Capricorno, questa Luna nel segno porta ancora più saggezza secondo l’oroscopo Paolo Fox. Le ultime due settimane sono state di impegno e forse anche un po’ stancanti. Tutti quelli che hanno davvero lavorato sodo nel passato, non solo hanno la possibilità di emergere, ma potranno anche lanciarsi verso nuovi progetti. Un oroscopo importante, anche in vista del 2023. L’amore, in questa giornata, risponde e anzi, sarebbe il caso che qualcuno facesse ammenda, forse proprio tu! Perché, anche se ami molto una persona, i problemi di lavoro o le situazioni esterne al rapporto ti hanno allontanato. Anche chi ama tanto una persona non è riuscito a vederla quanto avrebbe voluto e bisogna cercare di recuperare.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 29 ottobre 2022/ Stelle di Acquario, Scorpione, Leone, Toro

Oroscopo Paolo Fox del 30 ottobre: Acquario e Pesci

Acquario: avere pianeti contrari significa non sopportare limiti e vincoli per l’oroscopo Paolo Fox. Se hai un rapporto con Toro o Leone, bisogna stare doppiamente attenti. Essere originali, nelle proprie scelte, è bello e questo è nel DNA dei nati Acquario, ma alla lunga si rischia anche di sentirsi un po’ troppo diversi dagli altri. Siate prudenti e non isolatevi: cercate contatti che possano dare soddisfazione. Pausa di relax necessaria in questa giornata.

Pesci: più andiamo avanti e più vedo delle stelle importanti, per quanto ti riguarda. Questo periodo può essere utile per riscoprire quanto sei forte,secondo l’oroscopo Paolo Fox: se vuoi recuperare un amore, se vuoi relazionarti a una persona che ti piace, fai un passo avanti! Non pensare ai rapporti finiti o deludenti: quando abbiamo un oroscopo buono, non è che accade proprio ciò che vogliamo noi, perché bisogna essere un po’ logici: chi ha chiuso una storia brutta che non dava nulla, non deve sperare in un miracolo, ma deve voltare pagina. Favorito chi deve affrontare una prova, una richiesta o un esame. Ci sarà una buona capacità di scelta, anche per quanto riguarda il futuro: tra l’altro, spero che questo periodo, con Venere attiva, regali anche una chiara visione del futuro: ne hai davvero bisogno. Se venerdì è successo di tutto e ti sei stancato, questa è una giornata decisamente migliore per riposare e stare accanto alle persone che ami di più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA