Oroscopo Paolo Fox oggi, 30 ottobre 2022/ Stelle di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro…

Un’altra settimana volge al termine: il modo migliore per chiuderla è vivere al meglio questa domenica con l’Oroscopo Paolo Fox. Potete, infatti, contare sulle previsioni dell’astrologo, fornite nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, nella rubrica Latte Stelle, per capire ad esempio cosa devono aspettarsi coloro che sono nati sotto i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Quali sono le indicazioni per quanto riguarda amore, salute e lavoro? Sono diversi i temi affrontati infatti dall’astrologo anche oggi, domenica 30 ottobre 2022…

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 ottobre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle…

Ariete e Toro, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Ariete, cerca di non farti prendere dall’agitazione! L’oroscopo Paolo Fox sa che vuoi fare tante cosa assieme e magari hai anche dei grandi obiettivi, però tempo al tempo. Quest’oroscopo mi piace soprattutto per coloro che vogliono recuperare un sentimento. Il fatto che questa domenica nasca con qualche perplessità, non toglie però il desiderio che sarà ancora più rovente nella seconda metà di novembre.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 ottobre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Toro, bella questa Luna! Aiuta a intravedere un futuro migliore, ma ci sono tante opposizioni planetarie secondo l’oroscopo Paolo Fox. Le opposizioni rappresentano una sorta di ostacolo che dobbiamo superare: forse, in questo momento, hai a che fare con delle persone che, nei tuoi confronti, non sono particolarmente tranquille. Le delusioni che ci sono state nella parte centrale dell’anno saranno superate e diciamo che questa Luna favorevole aiuta a parlare meglio.

Oroscopo Paolo Fox del 30 ottobre: Gemelli e Cancro

Gemelli: un gesto azzardato, una parola di troppo, un ripensamento: per l’oroscopo Paolo Fox questi ultimi giorni non sono stati fantastici. I nati Gemelli, solitamente scherzosi e allegri, non vorrebbero avere troppe preoccupazioni. Se hai smarrito un certo percorso di lavoro oppure stai sviluppando un progetto che comporta stress, devi cercare di riflettere. Per le questioni legali, novità in ballo, però risposte, soprattutto per chi ha delle cause in corso da tanto tempo, arrivano da dicembre.

Oroscopo Paolo Fox Ponte Ognissanti | Oroscopo 30 ottobre - 4 novembre 2022

Cancro, non lasciarti coinvolgere dal nervosismo e dalla malinconia, perché in effetti ti sei impegnato tanto per arrivare a grandi risultati, ma è capitato di recente, per una serie di problematiche esterne o piccole sfortune, di non ottenere quel premio che avresti voluto. Al contrario, spiega l’oroscopo Paolo Fox, hai visto che altri sono stati premiati al posto tuo. Oggi vorrei che tu iniziassi a pensare alle cose positive che arriveranno nei prossimi mesi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA