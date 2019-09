OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 30 settembre 2019: Ariete, Cancro, Scorpione, Vergine

Oroscopo oggi lunedì 30 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, lunedì 30 settembre 2019 ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha portato in scena ancora una volta la rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. I Gemelli devono fare molta attenzione alla forma fisica. Non si deve provocare nessuno in questi giorni altrimenti si rischia di stare male seriamente. Alcune persone che hanno cercato di fermare il segno sono state fermate a loro volta. Solidarietà, affetto e comprensione da parte degli altri arrivano in questo momento. Molti tra i Capricorno stanno pensando cosa fare in amore dopo un periodo difficile. Da qui all’estate per il Cancro ci sarà il resoconto che anche il segno è cambiato molto e ha dovuto amministrare situazioni diverse. Chi è conservatore tra i Toro si ritiene rivoluzionario e forse ha ragione perché qui è tutto da rimettere in gioco, anche chi non vedeva cambiamenti adesso vede qualcosa muoversi. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: il segno è stato messo a dura prova da questo mese di settembre. Ci sarà ancora oggi una condizione di stress per questo segno causata da Mercurio e Venere che sono in opposizione. Proprio ieri è probabile che qualcuno di questo segno abbia subito una piccola tensione o magari si sia reso conto che qualcosa non va per il verso giusto, come dovrebbe andare. Toro: si apre una settimana faticosa fino a mercoledì, poi dopo le cose saranno più serene salpando verso nuovi lidi. Molti potrebbero iniziare a pensare a una nuova casa o a un trasferimento. Gemelli: oggi la Luna è attiva e si può parlare di una settimana, quella che va ad iniziare, molto interessante. Questa situazione è bella per chi voleva prendersi una rivincita contro un nemico. Cancro: la giornata di oggi sarà un po’ pesante. Come è stata pesante quella di ieri. Ci sono tanti impegni. Non c’è una situazione difficile, ma rallentata. Chi vuole iniziare un progetto e finirlo, chi ha avuto delle responsabilità, va avanti ma bisogna cambiare rotta.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina per l‘oroscopo di Paolo Fox com Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: questo è un periodo in cui si possono maturare nuovi progetti. Giove sarà favorevole fino alla fine di novembre. Tutti si rivolgono al segno per risolvere i problemi, ma lui a chi chiede aiuto quando serve? Quasi mai alle persone che sono intorno. Vergine: quelle che capitano in questo periodo sono sfide decisamente interessanti. Bilancia: si vive una settimana importante con la Luna che è nel segno. C’è un po’ di stanchezza nelle relazioni di tutti i giorni e come gli altri segni ci potrebbe essere meno entusiasmo in amore oppure c’è qualcosa da regolare, una distanza da colmare. Bisogna prendere tempo se si ha a che fare cn il Capricorno o con l’Ariete. Scorpione: Ci sono sempre delle polemiche, ci sono sempre delle tensioni. Il segno è preoccupato già dall’estate anzi tra fine agosto c’è qualcuno tra questi che ci ha rimesso dei soldi oppure ha perso qualcosa a cui teneva. Bisogna sempre fare attenzione alle proprietà.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: il segno ha in mente dei grandi progetti visto che nel futuro questo è un segno che non si arrende mai. C’è l’augurio che sia arrivata una bella notizia perchè se prima si era asfittici, neutrali e bloccati nel primo periodo di settembre ora sul finire questo mese può regalare qualcosa anche in questa ultima giornata. Capricorno: il segno ha tanti progetti e anche chi è apprendista vuole diventare capo. La metafora è presto spiegata, non si vuole più dipendere da qualcuno. Il segno è diventato testardo e questo può non piacere a chi l’avrebbe voluto vedere sempre molto taciturno. Acquario: inizia una settimana molto particolare nella quale c’è bisogno di recuperare un po’ di forza fisica. Qualche disputa o polemica nell’ambito del lavoro è certamente possibile. C’è chi è stato male quindi è molto importante che non si ritorni allo stress precedente. Pesci: situazione confusa ma più ci si avvicina e lo sarà meno. Chi ha bisogno di consensi per lavorare o chi ha magari bisogno di confronti potrà contare su nuovi collaboratori. Venere inizia un transito intrigante dalla prossima settimana.



