Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 settembre 2021/ Le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo Paolo Fox rivela le previsioni per oggi, giovedì 30 settembre, agli amanti delle stelle. L’esperto di astrologia, come di consueto, si è espresso nel corso di “Latte e stelle”, la rubrica che va in onda su Radio Latte e Miele. Come inizierà la settimana per i nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli? Vediamolo subito in questo approfondimento.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete e Toro

Questo ultimo giorno di settembre sembra davvero interessante per l’Ariete. Per il mese di ottobre potrebbero ripartire progetti importanti in ambito professionale. L’Oroscopo Paolo Fox dice che la giornata di venerdì sarà invece positiva per le relazioni sentimentali.

In questa giornata i nati sotto il segno del Toro devono evitare inutili complicazioni. Se state attraversando un nuovo percorso lavorativo potrebbero non arrivare i risultati tanti attesi. Buoni risvolti sono riservati a chi dimostrerà le giuste qualità e la giusta determinazione. Il prossimo fine settimana potreste sentirvi particolarmente polemici.

Cosa riservano le stelle ai Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

La settimana nel complesso sarà piuttosto importante per i nati sotto il segno dei Gemelli. L’Oroscopo Paolo Fox di giovedì 29 settembre 2021 dice di fare attenzione ad affrontare i nuovi progetti sempre con la giusta pazienza, siate meno istintivi. Anche in amore sentirete un forte bisogno di rinnovamento e di novità, i sentimenti torneranno ad essere centrali nella vostra vita.

