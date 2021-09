Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 30 settembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci. Che giornata sarà per chi è nato sotto questi segni?

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Per il Capricorno: siete pensierosi a causa di qualche ripensamento. Forse si tratta di questioni di carattere economico ma anche sentimentale. Cercate di non abbandonarvi troppo alla solitudine e all’isolamento . State sempre bene con voi stessi ma il rischio è quello di entrare in una tendenza sempre più solitaria.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox sarà una settimana perfetta per la creatività dell’Acquario e per chi deve finalmente prendere scelte importanti. In particolare da gennaio il destino sarà favorevole per progetti proficui. Vi sentite persone nuove, ma cercate di adattarvi ai cambiamenti soprattutto in ambito lavorativo. In amore qualche dubbio dovuto alla lontananza potrebbe generare preoccupazioni.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Il fine settimana porterà grande ottimismo ai nati sotto il segno dei Pesci. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox in particolare questo giovedì cercate di pensare meno al passato. Gli ostacoli ci sono, ma concentrarsi troppo su come superarli può rivelarsi controproducente. A volte basta affidarsi al destino per superare determinate difficoltà. Tra gennaio e febbraio potrebbero arrivare novità importanti di carattere professionale.

