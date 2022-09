Oroscopo Paolo Fox oggi, 30 settembre 2022/ Le stelle di Capricorno, Acquario e Pesci

Un nuovo weekend è ormai alle porte e qual è il migliore modo per accoglierlo se non con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 30 settembre? L’esperto di astri, come di consueto, ne ha parlato nel corso della trasmissione dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Se ve le siete perse, in questa rubrica andremo a leggere le previsioni per i nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, alti e bassi per il Capricorno

Grande impegno, ma anche grande stanchezza, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per il Capricorno. Questo Giove dissonante parla di un piccolo problema o magari anche di un piccolo dispiacere, dipende: il Capricorno adesso deve far fronte a qualche problema di famiglia o qualche pensiero di troppo. Questi sei mesi, da settembre in poi, saranno tutti volti al miglioramento delle proprie postazioni lavorative, alla ricerca anche di una nuova strada o di una mediazione.

Solitamente il Capricorno vede tutto bianco o nero, invece adesso bisogna osservare anche le sfumature di grigio. Probabilmente ci saranno anche momenti di stanchezza ed è normale per un segno che punta sempre al massimo. Secondo l’astrologia il Capricorno è il segno dei presidenti, ovvero di quelli che vogliono comandare e non vogliono essere guidati da altre persone, quindi è importante adesso ritrovare la propria autonomia. Amore da tenere sotto controllo: non è detto che non ci sia, ma magari manca il tempo per stare insieme.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Acquario e Pesci

Questo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è un cielo che porta veramente delle grandi emozioni per l’Acquario: basta solamente lasciarsi andare e sopratutto dare spazio a quella voglia di trasgressione insita in ogni Acquario, un segno che ama le avventure, le situazioni fuori dalla norma e inconsuete. Con questa Venere finalmente favorevole, si può risvegliare un rapporto sopito da tempo, ma anche fare incontri molto speciali. Buone idee anche per quanto riguarda il lavoro!

Caro Pesci, Osserva questo periodo di recupero e spera in un 2023 importante. Non posso dire che le ultime settimane siano state un granché, perché c’è anche chi ha dovuto fare troppo. Nel lavoro devi fare tutto da solo! E addirittura c’è chi si approfitta un po’ della tua capacità di azione. Nuovi progetti partiti da poche settimane potrebbero non essere soddisfacenti, però il 2023 metterà a posto tante cose. Un amore può ripartire ad ottobre, ma raccomando un po’ di attenzione con il segno della Vergine e con i Gemelli.











