Oroscopo Paolo Fox oggi, 30 settembre 2022/ Toro in amore, Ariete e Gemelli…

Il weekend è alle porte e qual è il migliore modo per dargli il benvenuto se non con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 30 settembre? L’esperto di astri, come di consueto, le ha rivelate nel corso della trasmissione dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Se ve le siete perse, in questo approfondimento andremo a leggere le sorti dei nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti dell’Ariete

Questo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è un momento molto particolare per l’Ariete, perché con queste opposizioni planetarie (Sole, Venere) è probabile che ci sia qualche scontro. È normale che nella vostra vita ogni tanto si apra una battaglia, però ottobre è un mese che potrebbe veder aperte delle battaglie d’amore e quindi attenzione se una storia ha già vissuto dei contrasti o ha già attraversato polemiche. Bisogna stare attenti alle parole e in generale direi che questo è un cielo molto intrigante, soprattutto per chi vuole fare passi avanti nel lavoro, però mettendo a posto questioni contabili ed economiche nate male anni passati.

Oroscopo Paolo Fox, il weekend di Toro e Gemelli

Mercurio retrogrado, comunque positivo, indica che per i nati sotto il segno del Toro bisogna mettere a posto conti in sospeso o magari c’è da regolare un conto con una persona: che sia un ex, che sia un datore di lavoro. Potrebbe essere anche un rimborso. A parte questo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le stelle di settembre hanno premiato i nuovi amori e quindi tutte le storie appena nate potranno essere importate ad ottobre.

Per i Gemelli non è detto che oggi ci sia proprio grande chiarezza nelle cose che farete, però l’esperto di astri vede un bel cielo! Sole, Venere, Marte e Giove sono tutti attivi. Ottobre potrebbe essere il mese delle grandi scelte, degli eventi da organizzare e forse questa Luna strana rappresenta solo un po’ di confusione che avete nella testa e la necessità di mettere in ordine le vostre idee, perché fate tanto: fate troppo.

