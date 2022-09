Oroscopo Paolo Fox oggi, 30 settembre 2022/ Vergine stanca, Leone e Cancro…

È al via oggi, venerdì 30 settembre 2022, il weekend lungo che porta verso il mese di ottobre: non può che rinnovarsi, dunque, il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto, come avviene quotidianamente, ha esposto le sue previsioni agli appassionati di astri nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, cosa c’è all’orizzonte per il Cancro?

Per i nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è un momento in cui bisogna anche ripensare a qualche errore commesso nel passato. Non bisogna mai scoraggiarsi. Tra l’altro anche quando un oroscopo strano o un po’ deludente, non significa che tutto sia fermo e anzi possiamo chiudere situazioni che non vanno, a favore di altre. Certo una revisione è necessaria e bisogna fare un po’ attenzione in amore, perché quelli che sono desolati per questioni di lavoro o poco sereni non devono trascinare le proprie preoccupazioni a livello sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Caro Leone, ti si nota! E questo è già importante: a te piace piacere. Questo fine settimana è bello anche per fare incontri speciali. Oltretutto Venere è pure tornata favorevole, quindi “si salvi chi può!”. Ottobre è un mese in cui il Leone farà vedere a tutti quanto è forte, quanto è potente, quanto è bello! Giove in trigono: un aspetto che assicura grande capacità di azione.

Per la Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, c’è invece un po’ di stanchezza. Credo che tu faccia bene il tuo lavoro, anche perché di solito i Vergine sono perfezionisti, ma a volte ti sembra di sprecare tempo, perché hai attorno delle persone che non ti capiscono. I nati Vergine poi non vogliono troppo discutere: si fa così e basta! E invece c’è sempre qualcuno che mette bocca e che tu debba modificare qualcosa oppure sei tu che, nei confronti di alcune persone per far capire delle cose, devi sempre trovare le parole più giuste. Insomma, ti sei stancato di doverti adeguare alle circostanze, mentre sarebbe molto più semplice se le circostanze si adeguassero al tuo pensiero. Giornata buona: domenica.

