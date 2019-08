OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 31 agosto 2019: Acquario, Pesci, Toro, Gemelli

Oroscopo di oggi sabato 31 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, sabato 31 agosto 2019, sull’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha preso la parola ancora una volta grazie alla sua rubrica quotidiana Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Per l’Ariete questo non è un periodo in cui si ragiona solo in termini d’amore, perché dal punto di vista professionale ci sono preoccupazioni ben maggiori. Il Cancro si avvicina a un mese, quello di settembre, che può riservare delle grandi sorprese. Lo Scorpione ha Mercurio, Marte e Venere favorevoli. Per questo deve sfruttare tutte le occasioni che gli possono capitare in questo momento. La Bilancia si deve lanciare, lasciare andare, per quanto riguarda l’amore in un weekend che si preannuncia fatto apposta per gli incontri. La Vergine è decisamente forte e può trovare grande emozione quando si trova di fronte a una persona che piace. Attenzione però a buttarsi senza ragionare. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Iniziamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox dai segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: non è un periodo in cui si pensa solamente all’amore; ci sono questioni lavorative che preoccupano. Spesso si vuole vivere novità da una parte, mentre dall’altra si ha paura di stare male. Tuttavia è arrivato il momento di rimettersi in gioco, si potrebbe essere un po’ pensierosi per le cose che si faranno. Toro: le stelle aiutano nella maggior parte dei settori, a fine anno si potrebbe risolvere qualche problema che si sta vivendo. Urano porta cambiamenti nel segno, ci sono persone che lo desideravano ed altri invece che sono costretti ad accettarli. In autunno non bisogna avere paura delle novità. Gemelli: questa giornata parte in maniera agitata, sta al segno capirne il motivo. Qualcuno è contro, ma prima di lasciarsi andare all’amarezza bisogna sapere che novembre sarà un periodo decisamente migliore. Settembre e ottobre sono mesi di trattative, di questioni da riordinare. Cancro: ci si avvicina a una prima parte di settembre che può essere interessante un po’ per tutto, c’è stata molta confusione perché ci sono stati cambiamenti. Dicembre e gennaio sono stati mesi particolari, in amore si potrebbe aver vissuto una brutta crisi: l’importante è non tornare su vecchi percorsi. Bisogna programmare per tempo la giornata di domenica.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo avanti con l’oroscopo di Paolo Fox seguendo i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si è spiriti liberi, ma adesso c’è la sensazione che qualcuno possa bloccare questo senso di libertà. La giornata di oggi sarà impegnativa, ci si potrebbe sentire stanchi e nervosi, gli inizi di settembre porteranno un po’ di tensione che qualcuno cercherà di evitare distogliendo i propri pensieri dai problemi. Alcuni potrebbero pensare a nuovi progetti, che fino alla prima parte di settembre saranno fermi. Capricorno: si al ritorno di fiamma, ma solo con il consenso e se strettamente necessario. Si è sempre molto diffidenti, ma potrebbero nascere nuove occasioni per amare. Si possono cogliere al volo delle occasioni, soprattutto se si è stati fermi a lungo. Acquario: si è stati molto tesi, più ci si avvicina a settembre e meglio si starà. Si è somatizzato molto la tensione, in questo periodo ci si sente soli contro tutti gli altri e ciò può portare solo complicazioni. Domenica giornata attiva dal punto di vista delle emozioni. Pesci: si è un po’ stanchi e confusi, c’è molto da fare e tenere testa a tutto può risultare difficile. Bisogna lasciar passare questo momento, soprattutto se gli altri provano ostilità. Il successo arriverà a partire dalla seconda metà di settembre. Attenzione in amore, c’è qualcosa da far capire al proprio partner.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox andando a leggere cosa ha detto per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: entro novembre bisogna dimostrare il proprio immenso valore. Giove non sarà più attivo a partire da dicembre, ma non significa che le cose cominceranno ad andare male. Ci sarà una buona situazione fino a novembre, e va gestita al meglio. In amore si prospettano scelte sì più importanti, ma anche più facili. Vergine: si è uno dei segni più forti e ci sarà un bellissimo cielo. I più fortunati ricevono, a partire da questo periodo, un grande impulso. In amore ci sono importanti novità, qualcuno vuole addirittura ufficializzare un legame (magari dopo un lungo periodo di convivenza). Bilancia: in questo weekend ci si incammina verso l’amore. C’è bisogno di stare con qualcuno che si ama, nuove possibilità di lavoro ma c’è qualche piccola complicazione. Si è impegnati a tenere in equilibrio le situazioni piuttosto che agire. Scorpione: bisogna liberare gli animi, Mercurio Marte e Venere sono favorevoli, dalla propria parte c’è anche Giove che amministra le finanze. In amore potrebbero esserci state forti tensioni, si prova molta rabbia ma il weekend aiuta. Bisogna recuperare energia che è mancata, soprattutto nella prima parte di agosto.



