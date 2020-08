Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 agosto 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox torna puntuale su LatteMiele. Bilancia: Chi si è trovato a vivere qualche dubbio all’interno di un rapporto, oggi dovrebbe trovare il coraggio di affrontare la questione.

Vergine: Questa giornata sembra offrire grandi opportunità sul piano lavorativo, dove appaiono favorite le iniziative più intraprendenti. In amore si fa sentire il bisogno di prendere in mano alcune situazioni. Attenzione ai rapporti con Sagittario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione e Leone

Andiamo avanti nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Scorpione: Durante queste ore si potrebbe registrare un certo nervosismo che andrebbe contrastato: per affrontare le questioni più importanti sarebbe bene rimandare ai prossimi giorni.

Leone: Oggi sarà possibile ritrovare una nuova voglia di osare in ambito amoroso. In ambito lavorativo sarebbe bene invece agire con prudenza in vista di un inverno che si prospetta difficile da affrontare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA