Oroscopo Paolo Fox oggi 31 agosto 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 31 agosto 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Ariete, l’amore ha bisogno di un po’ più di costanza, non solo da parte tua. Sei nato sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox se ci sono persone che in questo periodo reputi positive in amore, meglio dar loro corda, senza guardare tutti dall’alto perché a volte non te ne accorgi, ma metti alla prova duramente le persone.

Sagittario: ci sono delle novità, giornata un po’ sottotono dal punto di vista fisico, però l’amore può tornare protagonista.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox l’Ariete in questo martedì può riprendere quota e il mio consiglio è quello di fare le cose più importanti. Sapete che l’estate io scrivo il libro dell’anno dopo e ci sarà un grande evento l’anno prossimo: Giove entrerà nel segno. L’evento ci sarà a primavera inoltrata, però funzionerà anche un po’ prima. Io penso che fin da adesso gli Ariete devono capire se continuare o no un progetto, se hanno intenzione di rimettersi in gioco e settembre può dare delle positività: per esempio, può iniziare un programma, qualcosa di nuovo. Magari non ci sarà subito un grande successo.

Sul lavoro se siete del Leone questa è una settimana interessante, poi sabato e domenica avremo anche la Luna nel segno, per cui è difficile non vivere delle belle novità, non sentirsi pienamente responsabili delle proprie emozioni. Sagittario: ultimamente borbottate un po’ di più e questo capita quando fate una vita che non desiderate, quando avete bisogno di vivere delle novità. Lasciatevi coinvolgere dalle intenzioni positive, anche dalla voglia di fare, ma non dai pettegolezzi: attenzione alle persone che sono contro di voi! Vi ho detto che vi sentite vittime di un’ingiustizia soprattutto nel lavoro.

