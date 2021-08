Oroscopo Paolo Fox oggi 31 agosto 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 31 agosto 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Per i nati sotto il segno dei Pesci in certi giorni pensi di avere fatto tutto bene e in altri di essere stato troppo incauto. Questa è una giornata che porta qualche piccola distrazione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione attenzione in amore: le persone che si sono separate potrebbero vivere qualche tensione nel weekend. Per il Cancro molte spiegazioni arriveranno fra giovedì e venerdì, ma questo è un periodo in cui non è facile comunicare e ci sono lontananze fisiche da colmare. Per il lavoro, l’autunno è protetto e puoi fare molto di più.

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di amore e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: io consiglierei di farsi scivolare le cose addosso, in particolare se hai notato che le prime due settimane di agosto sono state un po’ pesanti: non solo perché qualcuno è in crisi col partner, ma anche le coppie più forti adesso sono pensierose in quanto ci sono un sacco di cose a cui pensare. Addirittura chi aspetta un figlio, chi deve sposarsi, convivere, è un po’ preoccupato. Per il Cancro l’amore è messo alla prova: anche se hai al tuo fianco la persona migliore del mondo, vuoi capire se ti vuole bene o no. Quest’effetto di Venere contraria chiede una sorta di prova d’amore. Caro Scorpione, stai vivendo una fase molto particolare della tua vita perché sembra che nulla ti soddisfi e qui dovrei parlare a tutte le persone che hanno vissuto un agosto non proprio eccezionale, in termini di vacanze e relax: c’è addirittura chi è tornato più stanco e non vede l’ora di tornare alla routine per riposarsi.

