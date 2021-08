Oroscopo Paolo Fox oggi 31 agosto 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 31 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox gli altri, che magari sono più abituati a fare tutto di corsa e poi sbagliano, possono giudicarti un po’ insicuro. Sabato e domenica giornate migliori per l’amore.

Per l’Acquario queste stelle sono positive per l’amore: se cerchi un flirt elettrizzante, che ti ricarichi di entusiasmo, questo è un cielo utile.Gemelli Sei motivato ad agire: questa è una giornata interessante. Se vuoi decidere di un progetto, datti da fare. Forse devi riorganizzare tutto e questo pesa un pochino.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà sul fonte lavorativo per gli Acquario: state vivendo un periodo da una parte critico e dall’altra liberatorio, perché vi state allontanando da situazioni che non digeriva più. Devo dire che molti Acquario stanno compiendo anche un passo un po’ più lungo, rispetto alla gamba, perché dal punto di vista economico non ci sono tante sicurezze, per cui in questo periodo bisogna cercare di tollerare, di fare le cose che si desiderano senza però mettersi nei guai. Qualche cambiamento, taglio, ci sarà.

Saturno ha provocato una sorta di restrizione: quello che ti chiedo in questi giorni è di risparmiare qualcosa. Per i Gemelli: Mercurio e Venere favorevoli producono un effetto particolare per l’amore. Quindi gli incontri e le sensazioni che provi adesso sono molto favorevoli. Mi raccomando però alla trasgressione: spesso può capitare, anche nelle migliori famiglie, che se una storia non va, ci si guardi attorno. Ecco, combinare caos: in questo momento non è consigliato.

Per la Bilancia: Luna favorevole, Mercurio e Venere interessanti, Saturno e Giove dalla tua: insomma questo è un cielo completamente diverso, molto più attivo rispetto a quello primaverile, quando eri giù di corda. Molti mi diranno: “Ma io non ho ancora grandi novità, non riesco a superare le mille timidezze che vivo giornalmente”. Voglio ricordare a tutti i Bilancia che l’insicurezza fa un po’ parte della personalità di questo segno. Più che insicurezza, io direi prudenza, perché non è che le cose non le fai, solo che hai bisogno di tempo prima di maturare una scelta.

