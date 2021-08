Oroscopo Paolo Fox oggi 31 agosto 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 31 agosto 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro equilibrare i conti è importante. Quelli che hanno la fortuna di avere un’azienda e che magari hanno guadagnato, comunque devono tagliare rami secchi o forse anche mettere alla porta delle persone che non sono state così brave.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Capricorno ricordo che bquando ha problemi di lavoro e di soldi, non si lascia andare in amore, perché non si sente tranquillo e meno che mai è pronto a giurare amore eterno, perché poi si sa che quando ci si impegna in amore, bisogna rispettare i patti.

Spese per la famiglia, per i figli, bisogna stare attenti. Se sei della Vergine in questo periodo hai le idee chiare su quello che devi fare e il mio avviso è: datti da fare subito. Prima di febbraio devi concludere un accordo, anzi alcune idee che hai in mente potrebbero realizzarsi entro febbraio del prossimo anno

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Questa novità che riguarda la via lavorativa e la rimessa in gioco, per gli studenti, è anche foriera di buone opportunità in amore, perché quando senti di avere le spalle coperte oppure ti rimetti in gioco, con un po’ di saggezza puoi vivere delle belle storie. Per il Capricorno: in amore lascia passare un po’ di tempo, soprattutto se hai a che fare con Cancro, Ariete, perché queste sono giornate poco chiare: forse alcune questioni non quadrano, tu stesso non hai la forza di affrontare delle tensioni che riguardano anche la vita di tutti i giorni. Per il Toro c’è traccia di un’avventura in amore: quello che vorresti, soprattutto se sei single, è una storia senza troppi problemi. In realtà le storie partono sempre in maniera molto superficiale, poi il Toro superficiale non è e alla fine si abitua alle persone che ama: a te piace la concretezza. Nuove situazioni di lavoro a partire da metà settembre.

