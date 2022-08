Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 agosto 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: il mercoledì

Le previsioni per la giornata di mercoledì 31 agosto 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: Grande fatica ma anche grande riuscita, entro la fine di settembre, perché avremo tanti pianeti favorevoli. Venere dal 5 diventerà attiva anche per il tuo segno: se hai un’attività in cui più piaci e più ottieni, avrai successo, quindi in sostanza chi è a contatto con la gente, chi lavora con l’estetica o semplicemente vuole farsi notare, avrà qualcosa in più.

Cosa devono attendersi Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Le emozioni tornano protagoniste, ma non ancora come vorresti tu. Settembre comunque sarà un mese migliore per i sentimenti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox una persona in questi giorni potrebbe lamentarsi del fatto che hai la testa tra le nuvole e che magari pensi più agli altri che al tuo amore: è così? Spesso l’Acquario dà un grande spazio ai sentimenti di amicizia che però non devono prevaricare gli obblighi della coppia. Sul lavoro non sottovalutare un nuovo accordo, ma devi farti valere di più dal punto di vista economico.

Pesci: Questo è un cielo particolare, perché ogni tanto ti fa sbuffare. L’unico modo che hai, per andare avanti, è non pensare ai piccoli fastidi e problemi, perché la prospettiva è quella di un bel cielo in arrivo: nel 2023, che sto analizzando per il mio libro sul nuovo anno, devo dire che i Pesci saranno proprio forti e questo è probabilmente solo un momento di passaggio, in cui bisogna liberarsi di alcuni pesi e bisogna cominciare a pensare a quello che sarà. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox tutta la tua vita è in fase di riprogrammazione e, fosse per te, saresti già arrivato al punto di non ritorno, ma poi però devi fare anche i conti con personaggi che non la pensano come te e forse anche con un po’ di attrito che c’è stato in famiglia. Nei rapporti con i famigliari quindi ci vuole ancora un po’ di prudenza.

