Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 agosto 2022/ Cosa aspettarsi per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: Vi incoraggio sempre, ma bisogna vedere cosa avete fatto nel passato: chi ha combinato un guaio, chi magari ha esagerato nel pretendere, adesso magari si ritrova ad avere a che fare con questioni legali, personali. Però, anche se avete passato un guaio, riuscirete ad uscirne o quantomeno limiterete i danni. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox grande cielo per chi vuole innamorarsi, rimettersi in gioco. La giornata di oggi ha la Luna opposta e qualche imbarazzo lo porta. L’unica cosa che vi chiedo è quindi di stare attenti e di non complicarvi la vita inutilmente, con polemiche o magari arrabbiandovi.

Toro: Questa giornata è particolarmente utile per avanzare in amore, per fare anche delle scelte che portano lontano. Dove vi porterà un sentimento? È probabile che vi porti anche lontano da una persona che fino a poco tempo fa pensavate fosse l’unica della vostra vita. Qui “o si cambia o si tiene”, per cui si lascia o si raddoppia. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox si raddoppia anche la forza nel lavoro dove, in questo periodo, si iniziano a programmare delle situazioni che, attenzione, avranno rilevanza nel 2023: è un oroscopo di crescita.

Gemelli: Luna favorevole, Venere favorevole: l’amore è importante, ma in senso anche più ampio dell’amore di coppia, come l’amore per un’amicizia, la dedizione al lavoro o una passione per un progetto e, perché no, anche amore per i figli, perché non bisogna dimenticare che i sentimenti sono importanti e in famiglia c’è da ritrovare un buon equilibrio. Non precipitare gli eventi e non dare le cose di corsa.

