Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 agosto 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

Arriva il mercoledì e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a mercoledì 31 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Non c’è nulla di peggio, per un Bilancia che è disponibile nei confronti degli incontri, molto generoso (la Bilancia è anche il segno degli affetti e della coppia), di sentire l’odio, l’avversità delle persone attorno. Questa è una cosa estremamente brutta e i nostri tempi sono un po’ diversi dal passato: adesso certe tensioni si sono inasprite. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox la Bilancia non ci sta, non vuole vivere in questo modo e probabilmente, in questi giorni, preferirà stare un po’ per conto suo e non con persona che non meritano la sua attenzione. Stelle buone comunque: la Luna nel segno regala una sensibilità speciale.

La giornata di Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Ancora non abbiamo un cielo deciso. Se per esempio in amore restano delle intolleranze, delle distanze e non sai cosa fare, è meglio non decidere nulla prima del 5: una data fatidica che influenzerà tutti i segni perché Venere cambierà aspetto. In questo momento sei obbligato a fare delle cose di lavoro che forse non ti piacciono. La cosa strana e forse anche bella è che molti giovani, quindi non tanto quelli hanno già una carriera consolidata, anche se hanno una situazione stabile, vogliono andarsene, vogliono fare altro. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox tutti vorrebbero avere una certa tranquillità sul lavoro, ma molti potrebbero pensare di rischiare, di fare qualcosa di nuovo, lasciando tutto quello che hanno. Penso che, con Saturno ancora contrario, questo progetto rivoluzionario potrà essere messo in ballo, ma non ora! Aspettiamo almeno il 2023.

Sagittario: Non è detto che l’amore non ci sia. Magari in questo momento è il Sagittario ad essere estremamente cauto e, al tempo stesso, appassionato: cauto se per esempio ha già un’altra storia e si innamora di una persona nuova e appassionato perché tutte le cose che fa le vive con grande intensità. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo è un cielo che ti rimette in gioco sul lavoro. In amore attenzione, perché se ci sono delle problematiche, potrebbero riaffacciarsi a settembre, quindi è meglio chiarire subito ciò che non va.

