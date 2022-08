Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 agosto 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a mercoledì 31 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Cancro

Cancro: Ogni tanto torna qualche traccia di malinconia o magari semplicemente un imbarazzo, perché vorresti fare più cose di quelle che riesci a fare. Meglio evitare discussioni in amore e semmai dovesse esserci qualche fastidio, è meglio riparlarne domani. Bisogna stare attenti a non tornare su polemiche già affrontate nel passato. Una giornata in cui è meglio evitare complicazioni.

Leone e Vergine, che martedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Venere è favorevole i cuori solitari possono puntare su nuovi incontri. Qui non bisogna restare a guardare e lo dico perché, a volte, ci sono dei Leoni che adorano farsi ammirare, piuttosto che entrare nel vivo di una competizione d’amore. Sia quelli molto giovani sia quelli che hanno magari preso una fregatura e non ne vogliono più sapere. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il Leone è un segno che però accetta sempre nuove sfide e quindi non basta farsi guardare: scendete in pista!

Vergine: Lo sai come sei fatto: se non hai garanzie nel lavoro e le spalle coperte, vivi male, dormi male e anche l’amore diventa un problema. Tu hai bisogno di stimoli mentali, perché sei il segno degli psicologi nati, di quelli che riescono a interpretare le emozioni e le sensazioni degli altri e, proprio per questo motivo, non puoi stare con una persona troppo semplice. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox spesso ti attraggono infatti le persone che sono un po’ più complesse, da studiare. È probabile che tu sia stato un po’ giù o che abbia avuto un problema fisico: spero che tu abbia una persona al tuo fianco che ti consoli.

