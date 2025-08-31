Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 agosto 2025: da Ariete a Vergine, tra energia esplosiva e riflessioni profonde, i segni vivono giornate cruciali.

Il mese di agosto sta finendo, e l’astrologo più famoso del mondo dello spettacolo ci mostra quali sono le previsioni per oggi domenica 31 agosto 2025. Chi saranno i segni zodiacali più fortunati del giorno? Radio Lattemiele racconta le anticipazioni dell’Oroscopo Paolo Fox, per darci un consiglio su come affrontare nel migliore dei modi l’ultimo del mese. Andiamo quindi a scoprire le previsioni per i primi sei segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 agosto 2025: Toro ha bisogno di una pausa

ARIETE: l’energia di questa fine di agosto è fortissima per gli Ariete, tanto che vi sentite pieni di grinta e pronti ad affrontare ogni ostacolo a testa alta. La vostra voglia di fare vi porterà anche ad ottenere una grande proposta in ambito professionale, mentre dovete tenere le antenne alzate in amore, dato che nell’ultimo periodo siete poco affettuosi rispetto al solito.

TORO: nonostante le vacanze siano già finite, gli amici del Toro hanno ancora bisogno di riposare e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 31 agosto 2025 vi consiglia di concedervi un momento di pausa per ritrovare l’equilibrio interiore. In amore state affrontando non poche incomprensioni nell’ultimo periodo, e questo è il momento giusto per parlare con pacatezza al partner in modo da chiarire quello che è rimasto in sospeso. Riguardo alla salute, invece, dovete riposare ancora un po’.

GEMELLI: per i Gemelli è il momento di prendere decisioni. E l’Oroscopo Paolo Fox spiega che è bene farlo il prima possibile dato che questo è il periodo giusto per chiarire quelli che sono per voi dei punti fermi e importanti. In amore potreste ritrovarvi davanti a diversi litigi con il partner e anche voi come i Toro siete chiamati a risolvere il conflitto tramite il dialogo. A lavoro avete una grande opportunità di crescita, ma dovete concentrarvi per coglierla il prima possibile. In salute, tenetevi più leggeri con l’alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 agosto 2025: Leone leader assoluto

CANCRO: i nati sotto il segno del Cancro vivono un momento di grande sensibilità. Questa introspezione vi porta a pensare bene alla vostra vita, ai vostri progetti. A lavoro state per affrontare un grande cambiamento ma l’Oroscopo Paolo Fox annuncia che si tratterà di qualcosa di estremamente positivo. In amore dovete essere sinceri e parlare al partner con il cuore, mentre in salute vi trovate molto stanchi.

LEONE: gli amici del Leone stanno mostrando il loro meglio nei panni del leader e guidano gli altri in maniera magistrale a lavoro. A proposito del campo professionale, anche per voi ci sono proposte interessanti dietro l’angolo. Con il partner avete bisogno di comunicare di più, ma soprattutto comunicare meglio. La salute di questo periodo è molto buona, ma ricordate di mangiare bene e muovervi di più.

VERGINE: la giornata di oggi 31 agosto è molto buona per i nati sotto il segno della Vergine. Avete ben chiaro il vostro obiettivo e questo vi porterà buone nuove anche in ambito lavorativo. In amore ritrovate tanta complicità e finalmente vi lasciate alle spalle discussioni inutili. Attenzione invece a proteggervi dallo stress.