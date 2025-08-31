Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 agosto 2025: da Ariete a Vergine, tra energia esplosiva e riflessioni profonde, i segni vivono giornate cruciali.

Eccoci alla seconda parte dell’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi domenica 31 agosto 2025 con le previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco. Passiamo dunque a scoprire cosa riserverà questa giornata di vigilia settembrina per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 agosto 2025: Scorpione dormi di più!

BILANCIA: i nati sotto il segno della Bilancia sono al massimo delle loro capacità sociali e relazionali e in questa giornata hanno bisogno di relazioni stimolanti con amici e parenti. In tema amoroso, tenete a bada i litigi e date priorità alla serenità di coppia. A lavoro grandi riscatti: la vostra bravura viene vista!

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 30 agosto-6 settembre 2025/ Ariete riparte, Toro in affanno

SCORPIONE: i nati sotto il segno dello Scorpione si ritrovano in un momento riflessivo, con una giornata che li condurrà a pensare ai loro obiettivi futuri soprattutto in ambito professionale. In amore siete molto gelosi, lavorate sulla possessione e lasciate il giusto spazio al vostro partner si avere la sua vita. In tema salute, dovete curare meglio il sonno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 agosto 2025: da Ariete a Vergine/ Gemelli litigioso, Leone buona salute!

SAGITTARIO: l’Oroscopo Paolo Fox vede i nati sotto il segno del Sagittario pronti ad una giornata piena di positività con grandi novità in arrivo sul fronte professionale. In amore siete nel momento perfetto per parlare con il partner e mettere in moto i progetti di coppia come ad esempio la convivenza o un matrimonio. In salute state benissimo, ma attenti a non dare troppo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 agosto 2025: Pesci osa!

CAPRICORNO: gli amici del Capricorno si trovano in un periodo pieno di impegni. Le scorse giornate sono state estremamente intense e adesso avete bisogno di ritrovare calma e serenità. In ambito sentimentale siete felici, mentre riguardo al benessere dovete imparare ad evitare lo stress eccessivo ritagliandovi tempo per voi.

Oroscopo mensile Paolo Fox, settembre 2025: previsioni segno per segno/ Sorprese in amore per i Leone!

ACQUARIO: cielo favorevole per il segno dell’Acquario. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox la giornata di oggi porta con sè tante belle novità, specialmente con il partner: in amore siete leggeri e vivete tante emozioni mai sperimentate prima. Cercate più concretezza in ambito professionale, ne avete certamente bisogno!

PESCI: eccoci giunti agli amici dei Pesci, che stanno dando un taglio netto al passato. Avete voglia di leggerezza e di ritrovare voi stessi sentendovi liberi soprattutto in amore. Con il partner meglio essere sinceri e troncare sul nascere inutili discussioni, mentre sul piano lavorativo è il momento giusto di osare.