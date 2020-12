Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 dicembre 2020/ Capodanno Ariete, Leone e Sagittario: chi al top?

OROSCOPO PAOLO FOX 31 DICEMBRE 2020: COSA SPETTARSI PER ARIETE, LEONE, SAGITTARIO

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, giovedì 31 dicembre. Il noto astrologo ha avuto alcuni spunti molto interessanti anche per quanto riguarda i segni di fuoco.

ARIETE: DIFFICOLTA’ FINO ALLA FINE

Ariete: Le difficoltà vissute nel corso di questo anno sembrano riflettersi anche su questo ultimo giorno, portando un po’ di confusione. L’arrivo del 2021 permetterà di inaugurare due anni di notevole recupero, per questo ora più che mai risulta indispensabile riuscire a guardare al futuro con ottimismo.

OROSCOPO PAOLO FOX: LEONE E SAGITTARIO, CHE GIORNATA SARÀ?

Leone: Gli ultimi giorni secondo l’oroscopo di Paolo Fox potrebbero aver visto nascere alcuni conflitti in ambito familiare, ma questa giornata invita a tenere lontano il nervosismo per dedicarsi ai sentimenti. L’ingresso della Luna nel segno prevista per il fine settimana potrebbe aumentare una sensazione di stanchezza.

SAGITTARIO: RICONCILIAZIONE EMOTIVA

Sagittario: Le giornate di questo fine settimana potrebbero portare ad una importante riconciliazione emotiva capace di sanare i contrasti che gli ultimi mesi hanno visto nascere all’interno di una storia. I rapporti nati in questo periodo potrebbero rivelarsi particolarmente importanti per il futuro.



