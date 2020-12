Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 dicembre 2020/ Come sarà il fine anno per Toro, Vergine, Capricorno

OROSCOPO PAOLO FOX 31 DICEMBRE 2020 PER I SEGNI DI TERRA

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, giovedì 31 dicembre. Il noto astrologo ha avuto alcuni spunti molto interessanti anche per quanto riguarda i segni di terra.

TORO: ULTIMO DELL’ANNO IN FAMIGLIA

Toro: Trascorrere la fine di questo anno in un contesto familiare potrebbe permettere a molti di riscoprire il valore dei legami più intimi, donando la forza necessaria a ritrovare la voglia di mettersi in gioco nel corso del 2021. Il fine settimana vedrà l’arrivo di una Luna dissonante che potrebbe creare un po’ di nervosismo, per questo sarebbe meglio cercare di non affaticarsi troppo.

VERGINE E CAPRICORNO, LE PREVISIONI DI PAOLO FOX E IL SUO OROSCOPO

Vergine: Mercurio e Sole in aspetto favorevole, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox invitano i nati nel segno a programmare nel dettaglio i progetti che desiderano portare avanti nel corso dell’anno che sta per iniziare, senza tralasciare i sentimenti. Attenzione ai rapporti con Pesci e Scorpione.

OROSCOPO CAPRICORNO: TEMPO DI BILANCI

Capricorno: Questo ultimo giorno dell’anno potrebbe portare un accurato bilancio degli accadimenti di questi mesi: attenzione a non essere troppo critici nei confronti di se stessi e riconoscere di successi che sono stati ottenuti nonostante le grandi difficoltà.



