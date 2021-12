Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2021/ Ariete, Leone e Sagittario: cosa aspettarsi

L’anno sta per concludersi: oggi, nell’ultimo giorno del 2021, non può mancare l’appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. Come sarà la giornata dei 12 segni dello zodiaco? In questo articolo andiamo ad analizzare come sarà il venerdì 31 dicembre 2021 dei segni di fuoco, ovvero Ariete, Leone e Sagittario, e lo faremo attraverso le parole dell’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Ariete e Leone

Per quanto riguarda l’Ariete, c’è bisogno di ripartire. Il periodo non è stato dei più semplici ma adesso le prospettive sembrano essere rosee. L’oroscopo Paolo Fox dice: hai voglia di recuperare il tempo perduto e anche se hai iniziato un progetto, non sta andando come previsto. Attenzione però, bisogna ripartire e questo è un qualcosa d’importante e in questo periodo bisogna rimettersi in gioco, Un 31 dicembre ricco di buone prospettive, con una luna interessante anche per passare un Capodanno sereno.

La luna è in buona per il Leone, che deve aspettarsi una fine di anno in crescita. Dopo tanto torpore, noia, la luna è in buon aspetto e questo capodanno avrai un risveglio dei sensi. È importante fare cose che ti portano fortuna. Complimenti a chi è riuscito a ottenere molto nel 2021, perché tutte le nuove sfide sono portate avanti con grande coraggio. Crescerai molto di più nella primavera del 2022.

Oroscopo Paolo Fox: come andrà al Sagittario

Come rivela l’Oroscopo Paolo Fox, c’è una buona luna anche per il segno del Sagittario. L’astrologo dice: questo capodanno ti donerà allegria, sul lavoro e contratti, questo è un cielo che parla di opportunità. Tra oggi e domani puoi divertirti a stare con gli amici che desideri, anche se sarà un periodo di ristrettezze. Sarà un cielo fertile per oltre due anni, con Giove che da fine maggio sarà più attivo, quindi buone prospettive.

