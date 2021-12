Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 dicembre 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario: previsioni

Ultimo giorno dell’anno da affrontare con il consueto appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. In questo 31 dicembre 2021, quali saranno le sorti dei segni di aria? L’astrologo, sulle frequenze di Radio Latte Miele, ha previsto come andrà la giornata dei 12 segni zodiacali. In questo articolo ci occuperemo proprio di quelli di aria. Come sarà il 31 dicembre per Gemelli, Bilancia e Acquario? Tutto quello che c’è da sapere.

Gemelli Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Sorrentino a Enrico Papi, che anno sarà?

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, il 31 dicembre 2021 per i Gemelli potrebbe essere una giornata di divertimento in compagnia. Come suggerisce l’astrologo: la luna in opposizione invita a non trascorrere il Capodanno in modo noioso. Ai gemelli piace la compagnia e forse questa luna indica che bisogna accettare un piccolo compromesso. Pensa a questo 2022 come un anno di grandi risorse.

Cancro, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Laura Chiatti e Sabrina Ferilli, che anno sarà?

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Bilancia e Acquario

Per i Bilancia potrebbero esserci delle novità in questa fine 2021 e inizio 2022. L’oroscopo Paolo Fox dice: la voglia di novità per il tuo segno riguarda soprattutto l’amore e in particolare se stai con una persona che ti annoia o addirittura nel caso in cui tu non hai trovato l’amore. Il tuo segno chiama la tranquillità e il quieto vivere, però i sensi chiamano. Avresti bisogno di una piccola sferzata di energia e queste 48 ore sono baciate dalla luna favorevole, quindi ci vorrebbe un bacio o una carezza in più.

Bilancia, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Milly Carlucci a Angelo Russo che anno sarà?

Acquario, infine, avrà dalla sua una luna favorevole. Secondo l’astrologo, è arrivato il momento della libertà e per appagare questo desiderio, anche se ci sono restrizioni non è facile trovare la via di mezzo. Alcuni acquario vogliono liberare la mente da pregiudizi. Se non vuoi fare una cosa rifiuta di farla, non inventare scuse per allungare il brodo, anche perché tu detesti le bugie. In amore vincono le buone nuove sfide. Le stelle proteggono in questo capodanno e la luna è favorevole.



© RIPRODUZIONE RISERVATA