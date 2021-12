Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 dicembre 2021/ Pesci, Cancro e Scorpione: Giove a favore

L’oroscopo di Paolo Fox non può mancare neppure l’ultimo giorno dell’anno. In questo 31 dicembre 2021 non mancano le speranze in vista dell’anno che sta per cominciare, così come le riflessioni riguardo all’anno che sta per concludersi. Come di consueto, l’astrologo ha fatto le sue previsioni durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Per i segni di acqua, Pesci, Cancro e Scorpione, Paolo Fox ha previsto tante novità, complice anche un Giove a favore.

Pesci, cosa aspettarsi dalla giornata di oggi secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Per quanto riguarda i Pesci, L’oroscopo Paolo Fox non ha dubbi: bisogna lasciarsi andare in un periodo migliore. Da poche ore Giove ha lasciato un transito positivo nel tuo segno zodiacale, non fare confronti con il passato, su cosa avresti potuto fare e che non hai fatto o chi c’era e chi non c’era, bisogna andare avanti. Lo dice Giove e anche questo anno 2022 che sarà di nuove esplorazioni. Quando finisce una storia o un percorso si apre una ferita difficile da colmare, ma una vita ordinaria e monotona non fa per te. Grandi motivazioni per le coppie che si vogliono bene, perché Giove nel segno rappresenta la costruzione di un amore.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Cancro e Scorpione

Non è stato un anno semplice per il Cancro, ma questo 2022 dovrebbe portare una ventata di novità. Paolo Fox, per il 31 dicembre, dice: per una volta dovresti essere meno attento all’emotività e a goderti la vita, se ti va di fare un incontro muoviti. Questa Venere in opposizione dice che stai giocando in difesa e forse hai ricevuto un rimprovero da un partner e negli ultimi tempi questioni legali o di lavoro hanno influito sulla tua vita. Devi cercare di farti scivolare le cose addosso però vivi in maniera più serena, poiché saresti più contento.

Sarà un ultimo giorno dell’anno all’insegna delle novità anche per lo Scorpione: questo anno 2022 nasce con Giove importante e favorevole, poi le difficoltà fanno parte della vostra vita, perché non scegliete mai la strada più semplice per andare avanti, ma a volte è quella più in salita. Alcuni, in base all’esperienza vissuta negli scorsi mesi vorranno un futuro diverso, le stelle premiano e chi ha un amore può farlo salire in alto. Giove attivo agli inizi del 2022 parla di fertilità.



