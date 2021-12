Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2021/ Vergine, Capricorno, Toro: le novità

Ultimo giorno del 2021. Se anche oggi si vuole sapere come andrà la giornata, non si può non fare affidamento all’Oroscopo di Paolo Fox per il 31 dicembre 2021. L’astrologo, sulle frequenze di Radio Latte Miele, ha previsto come andrà la giornata dei 12 segni zodiacali. In questo articolo ci occuperemo di quelli di terra. Come sarà il 31 dicembre per Vergine, Capricorno e Toro? Tutto quello che c’è da sapere sull’ultimo scoppiettante giorno dell’anno.

Vergine, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Per quanto riguarda la Vergine, l’ultimo giorno dell’anno reclama tranquillità. Come dice l’oroscopo Paolo Fox: passa un capodanno tranquillo e senza troppe tensioni, perché altrimenti si rischia la confusione e la luna particolare in qualche modo incide nella tua vita. Chi è costretto a lavorare anche a Capodanno non starà tranquillo, perché in questo periodo è preso da problemi famigliari e personali. Attenzione a non affliggerti inutilmente, abbiamo un cielo di buone partente e c’è qualche contratto da rivedere.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Capricorno e Toro

Un inizio importante, invece, per il Capricorno. L’oroscopo Paolo Fox prevede che questo week end aiuti i capricorno che vogliono rallegrare il proprio animo. Gli inizi dell’anno saranno importanti con Giove e Venere favorevoli. Il capricorno farà una scelta importante, alcuni riceveranno una notizia che cambierà positivamente le carte in tavola. Bisogna fare già da adesso riconfermare qualcosa in vista dei prossimi mesi. Il capricorno è pieno di prospettive per il 2022.

Per quanto riguarda il Toro, invece, Capodanno utile e domenica la luna è favorevole. Bisogna mettere a posto delle questioni personali e amorose, vuoi chiarire qualcosa che non va in amore o se hai un grande amore vuoi farlo decollare e questo è molto bello. Novità in arrivo e il Capodanno sarà tranquillo.

