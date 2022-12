Oroscopo Paolo Fox oggi, 31 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

E’ arrivato il giorno di San Silvestro, l’ultimo dell’anno: è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox tramite le previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete e Toro, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per San Silvestro?

Ariete. Non stai più nella pelle, perché vuoi fare talmente tante cose ed eliminare talmente tanti problemi nella tua vita, che vorresti fosse già arrivato il 2023: calma, ci siamo! Mancano pochissime ore e c’è una grande differenza, rispetto al passato: adesso c’è la possibilità di attuare delle strategie nuove e chiudere tutto quello che non ti interessa e, questa volta, senza pietà!

Cari Toro oggi e domani le stelle sono buone! Ricordiamo che, a metà maggio, ci sarà Giove nel segno e questo non solo è un indizio di fortuna, ma è quasi un invito a iniziare a fare delle cose importanti, in vista delle prossime settimane. Continuo sempre a pensare che questo sia un periodo molto importante per chi ha chiuso una storia e vuole iniziare una nuova vita.

Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2022: la Luna di Gemelli e Cancro

Per i Gemelli metti a posto le ingiustizie sul lavoro! Pensa bene, se per esempio ti spettano dei soldi e devi fare delle richieste, perché devi farti seguire dalla persona giusta. La buona notizia è che Venere sarà attiva per tutto il mese di gennaio e quindi, sia per i sentimenti sia per le amicizie, le novità non mancano.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Cancro ritrovare un po’ di serenità: ecco quello che ti proponi di fare. Penso proprio che avrai voglia di pescare nei ricordi solo se strettamente necessario, soprattutto se questi ricordi sono legati a delle malinconie. Tu ti sei dato molto da fare, ma sul lavoro c’è stata una rinuncia o non hai ricevuto un premio che ti saresti meritato: un po’ di nervosismo è rimasto.











