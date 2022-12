Oroscopo Paolo Fox oggi, 31 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova per questo sabato 31 dicembre 2022, con le previsioni dell’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro?

Oroscopo Paolo Fox oggi, 31 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Per il Leone sono giornate importanti per gli incontri che puoi fare, per le emozioni, ma ricordo a tutti coloro che hanno vissuto una crisi d’amore che gennaio sarà un mese da definire. Penso, per esempio, a quelli che ce l’hanno col partner, che hanno avuto una difficoltà in un rapporto. È chiaro che alcuni nodi arriveranno al pettine. In generale, comunque, il Leone dovrebbe capire che certi atteggiamenti polemici, magari anche giusti, che sono stati una dominante del passato, dovrebbero essere, in questo momento, eliminati. Capodanno, lo dico in anticipo, nasce con la Luna buona!



Oroscopo 2023 di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Previsioni per amore...

Cara Vergine. Tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre, c’è stato un momento critico, ma guardiamo le stelle di gennaio e di febbraio, perché adesso tutto sembra volgere al meglio. Invito i single a darsi da fare, perché questo è un cielo di incontri e anzi le stelle favoriscono anche l’amore! Non è vero che i nati Vergine siano freddi, solo che sono molto amanti della privacy e quindi non liberano le proprie passioni davanti a tutti, ma solo quando c’è un minimo di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti dell’ultimo dell’anno per Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia, sarà che ti stai impegnando tanto, sarà che l’estate dell’anno scorso è stata faticosa per il fisico, ma penso che adesso tu voglia innanzitutto rimetterti in senso. Un cielo di cambiamenti che sarà sempre più importante, via via che ci avviciniamo alla parte centrale del 2023. Quanti Bilancia si sono sentiti traditi? Per esempio, chi ha vissuto una separazione o un problema a livello di amicizia, adesso ha davvero bisogno di circondarsi di persone belle, serie e positive.

Oroscopo 2023 di Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Previsioni: lavoro...

Caro Scorpione. Tu ti impegni al massimo e il 2023 porterà sensazioni particolari. C’è la certezza che, in questo periodo, non ci siano troppi ostacoli che possano cambiare la tua vita e, anche se ci fossero, tu hai l’energia giusta per abbatterli. D’altronde sei governato da Marte, pianeta che, in astrologia, rappresenta la battaglia e, onestamente, quando mai, nella tua esistenza, ci sono stati momenti di tranquillità’? Sì, forse uno o due giorni! Ma, per la maggioranza delle volte, ti sei sempre ritrovato a discutere o a lottare per i tuoi ideali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA