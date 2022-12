Oroscopo Paolo Fox oggi, 31 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oggi, sabato 31 dicembre 2022 ci confrontiamo come ogni giorno con l’oroscopo Paolo Fox. Le previsioni proposte come sempre sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle ed approfondiamo dunque cosa dovranno aspettarsi i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per questo ultimo giorno dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 31 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, l’ultimo dell’anno di Sagittario e Capricorno

Per il Sagittario ultimamente, un’esperienza di lavoro, magari diversa, o un giro di amicizie nuove ti hanno un po’ spiazzato. Questo capita perché il Sagittario è sempre attratto dalle nuove esperienze, poi però, quando si provano nuovi sapori, si rischia di perdere quelli che ci piacevano prima: ecco perché il Sagittario, soprattutto in amore, potrebbe fare delle grandi scelte o cercare qualcosa di nuovo.



Oroscopo Paolo Fox oggi, 31 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Per il Capricorno si avvicina un Capodanno che ti invito a vivere con molta tranquillità. Tu devi stare sereno, perché poi devi anche dare serenità agli altri, in quanto riferimento per tante persone. Ora c’è un po’ di tensione nei rapporti interpersonali: oggi e domani, in amore, cerca di calibrare bene le situazioni e fai solo quello che ti piace.



Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

Ci sono delle tensioni planetarie per l’Acquario, tra oggi e domani, tranquillità necessaria. Forse sei preso dal lavoro o stai facendo troppe cose contemporaneamente. La buona notizia è che presto Venere arriverà a toccare il segno e questo è veramente un elemento di grande forza: potrai ritrovare la voglia di amare o addirittura anche il desiderio di ufficializzare una storia che è nata in maniera ufficiosa. Venere sarà nel segno dal 3 gennaio, ma le emozioni possono nascere anche in questo Capodanno.

Oroscopo 2023 di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Previsioni per amore...

Per i Pesci devi recuperare dal punto di vista fisico. È probabile che, in questi giorni, tu sia di aiuto ad una persona che ha bisogno di una mano, per risolvere un problema. Le stelle ti danno grandi chance! Forse devi anche recuperare un problema fisico, però ricorda: tutti i problemi, quando si affrontano, sono già quasi risolti! Forse non sei del tutto sereno perché non ci sono dei miglioramenti immediati e bisogna aspettare un po’ per ottenerli, ma sappi che questo momento è di forza e lo sarà ancora di più nel 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA