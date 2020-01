Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2020 a I Fatti Vostri/ Leone e Pesci al top

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 gennaio 2020: Leone, Acquario e Pesci al top

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci parla dei segni al top per la giornata di oggi 31 gennaio 2020. Leone: cinque stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Tra i protagonisti del mese di febbraio c’è il segno soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Acquario: quattro stelle in amore e fortuna, cinque per la fortuna. Giornata favorevole per gli incontri, il segno è protetto dalle stelle come anche sarà a febbraio. I sentimenti possono portare a una crescita e possono portare ad uscire da una fase di noia che si è abbattuta sull’esistenza del segno. Pesci: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Tra oggi e domani c’è un ottimo cielo. Se non si hanno risorse ci si può rivolgere al passato pensando che è meglio l’usato sicuro che il nuovo.

Oroscopo: Toro, Sagittario e Scorpione in crescita

Ecco i segni in crescita sempre per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Toro: quattro stelle in amore e fortuna, cinque per il lavoro. Il segno se deve fare una scelta è adesso che la deve fare. Si è dolcemente insistenti. Il segno quando deve ottenere una cosa cerca in tutti i modi di ottenerla. Sotto questo punto di vista si è un po’ duri di testa. Sagittario: quattro stelle in fortuna, tre per l’amore e cinque per il lavoro. Nel settore professionale si possono avere delle occasioni in più. La creatività è sviluppata con Venere pronto a entrare nel segno. Ci si potrebbe innamorare e fare una scelta importante a livello professionale. Scorpione: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Si deve agire oggi se si deve far presente qualcosa che non va bene perché oggi è una giornata interessante per i sentimenti. Non si deve dire sempre che la vita è sempre fatta di sacrificio.

