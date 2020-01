Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 gennaio 2020/ Bilancia, Acquario, Ariete, Sagittario e…

Paolo Fox, oroscopo oggi 31 gennaio 2020: Ariete, Cancro, Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista come ogni giorno su LatteMiele, diamo uno sguardo ad Ariete, Cancro e Bilancia. L’Ariete questo week-end fa scelte migliori, la fretta è cattiva consigliera e però quando ci si affretta in amore o nel lavoro c’è il rischio di sbagliare. Attenzione alle parole. Negli ultimi tempi si è fatto un passo avanti e due indietro. Si è stati in crisi con qualcuno che ha tenuto testa. Il Cancro ha un venerdì sottotono. Si vivono situazioni di vantaggio alternate però a delle situazioni critiche. Questa fase è critica solo se da un po’ di tempo si sta vivendo una situazione complessa. Il week-end deve essere giocato con un po’ di cautela altrimenti si porteranno tensioni di lavoro in amore. A lavoro sembra poi di avere una persona contro. Anche se sono stati portati a casa dei risultati sembra sempre che qualcuno faccia finta di non accorgersene. Se si vive una crisi bisogna aspettare febbraio. La Bilancia ha il pregio di essere gentile e disponibile, il difetto però è di apparire troppo malleabili. A volte si pensa di essere troppo buoni e che gli altri si approfittino della propria buona volontà. A febbraio saranno messi alla prova i legami che sono nati per sbaglio in cui c’è una persona che spinge troppo verso una certa risoluzione che non piace. Quelli che devono sposarsi o convivere in questo momento si trovano a un bivio e non capiscono quale strada devono seguire.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni Gemelli, Sagittario e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare i segni di Gemelli, Sagittario e Acquario. I Gemelli potrebbe aver avuto momenti di lontananza in amore anche se c’è un amore. A volte si è un po’ distratti, si deve recuperare. Se si sta vivendo una crisi aspettare a febbraio perché sarà un mese ottimo. Il Sagittario deve ritrovare serenità dedicandosi a ciò che piace. Spesso ci si sente attratti dalle cose in movimento. Il cavallo è il simbolo del segno. Il fine settimana porta a interrogarsi sulle proprie prospettive future. Di qui fino a primavera rinnovo di accordi e contratti e amori in vista. L’Acquario pensa che se non avesse stipulato accordi sarebbe stato d’accordo. Non bisogna legarsi mani e piedi e attenti a chi non è positivo. Si vive un po’ di paura in amore? Questo capita quando si è molto coinvolti in un sentimento. Tensione con Leone e Toro.

