Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 gennaio 2020/ Vergine, Capricorno, Leone, Scorpione e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 31 gennaio: Toro, Leone e Scorpione

Grazie a Paolo Fox possiamo leggere l’oroscopo di oggi 31 gennaio 2020. Ecco quanto detto per Toro, Leone e Scorpione. Il Toro in questo fine settimana cresce e ha la possibilità di vincere una sfida. Febbraio e marzo sono importanti per le relazioni. Ora è necessario trovare una certa tranquillità a livello amoroso ma anche lavorativo. L’anno è produttivo e i più fortunati hanno la possibilità di completare un affare ma bisogna essere cauti. Il Leone in questo fine settimana non deve discutere o allontanare una persona e il rischio è quello di dire no e pentirsi e ritrovarsi con una porta chiusa. Sabato e domenica sono sotto pressione per le coppie che hanno vissuto un po’ di crisi l’anno scorso. Attenzione con i soldi. Lo Scorpione questo fine settimana diventa polemico o si stanca. La Luna che si trova in opposizione invita alla cautela, si è in una condizione di stress e di forte agitazione. Se in famiglia si cerca di risolvere un problema forse è meglio ragionare. Venere favorevole invita ad una riconciliazione anche se c’è grande agitazione.

Oroscopo 31 gennaio 2020, Paolo Fox: Vergine, Capricorno e Pesci

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ora ad analizzare Vergine, Capricorno e Pesci. La Vergine ha un venerdì che invita alla calma ed alla cautela. Questo segno dovrebbe aver avuto conferme, soprattutto i professionisti. Ognuno ha il suo, dipende dalle capacità. Periodo che offre grandi occasioni e, se si vale davvero, si potrà sfruttare tanto questo momento. Il Capricorno se ha vissuto dispute giovedì deve cercare di farsi scivolare le cose addosso non fa un passo indietro. Giove Saturno e Urano favorevoli fanno pensare a cambiamenti imposti dal destino. I Pesci non devono sottovalutare ciò che accade in questo week-end. Ogni tanto è capitato di sentire le cose prima che accadano. Se si è vinta una sfida meglio, se non la si è vinta non ci si deve preoccupare. Sono 48 ore di recupero tra sabato e domenica. Sincerità soprattutto in amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA