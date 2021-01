Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 gennaio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano d’attualità in questo 1 febbraio 2021: su Radio Latte e Miele, nella rubrica Latte & Miele, si parte dai segni di Fuoco: spazio dunque ad Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo dall’Ariete con le previsioni di Paolo Fox: la giornata di oggi sembra preludere ad un Febbraio particolarmente ricco di impegni e soddisfazioni, che aiuterà lentamente a recuperare alle difficoltà vissute nel corso degli ultimi due anni. Anche in amore sarà finalmente possibile ottenere qualcosa in più, per questo, ora più che mai, potrebbe essere importante liberare le emozioni e tornare a mettersi in gioco.

Nati Leone? Le difficoltà affrontate nel corso del prossimo mese lasciano presagire un Febbraio piuttosto complicato, che potrebbe mettere in discussione alcuni progetti. Per riuscire ad ottenere dei buoni successi potrebbe rivelarsi necessario interrompere definitivamente un percorso cercando nuove soluzioni.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: a detta di Paolo Fox questo fine settimana sembra procedere all’insegna dell’insofferenza, a causa di alcune limitazioni imposte dal mondo circostante e dei contrasti che potrebbero nascere in ambito familiare. Per riuscire a superare al meglio queste ore sarebbe bene cercare di fare tutto con calma, senza eccedere. Possibili malesseri fisici.

