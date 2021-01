Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 gennaio 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Poteva mancare lo spazio dedicato ai segni d’Acqua nelle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele? Ovviamente no! Vediamo allora cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa domenica 31 gennaio 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo dei segni d’Acqua è il segno del Cancro: dopo un Gennaio ricco di contrasti e tensioni, soprattutto sul piano sentimentale, una Venere neutrale sembra invitare ad assumere un atteggiamento pacato nei confronti delle dispute che potrebbero nascere all’interno di una relazione di coppia, per cercare di recuperare alle distanze che potrebbero essersi create.

Per quanto riguarda lo Scorpione, le previsioni di Paolo Fox sono le seguenti: in queste giornate le numerose difficoltà legate a possibili contrasti in ambito familiare potrebbero influire negativamente sull’umore, portando qualcuno ad essere particolarmente riflessivo e giù di corda. Anche in amore potrebbe nascere qualche tensione dovuta a delle situazioni poco chiare: alcune situazioni andrebbero chiarite al più presto.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiusura obbligata con l’ultimo segno dello Zodiaco, quello dei Pesci. Cos’ha in serbo per voi Paolo Fox? Ecco la risposta: nonostante qualche piccolo successo durante i prossimi mesi, per riuscire ad ottenere qualcosa in più sul piano lavorativo sarà necessario attendere l’inizio dell’estate. La Luna opposta potrebbe rendere questa giornata un po’ tesa, ma sarebbe bene riuscire a guardare al futuro con fiducia: il mese di Febbraio potrebbe portare alcuni interessanti cambiamenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA