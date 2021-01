Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 gennaio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Segni d’Aria al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox nella rubrica Latte & Stelle su Radio Latte e Miele. Oggi si parla di Gemelli, Bilancia e Acquario: vediamo cosa aspettarci in questo primo febbraio 2021 dalle stelle…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

L’1 febbraio per i Gemelli secondo Paolo Fox sarà all’insegna di qualche tensione dopo un sabato un po’ sottotono:I cambiamenti che stanno avendo luogo nel corso di questi mesi potrebbero portare qualche incertezza che potrebbe risolversi dopo il 10 Febbraio, ma per ora sarebbe bene riuscire a mantenere la calma evitando di sfogare le proprie frustrazioni sulle persone circostanti.

Capitolo Bilancia: l’arrivo di Febbraio potrebbe portare alcune scelte importanti, forse spiacevoli ma necessarie per riuscire ad ottenere alcuni importanti obbiettivi. I compromessi che potrebbero aver caratterizzato gli ultimi anni sembrano essere arrivati ad un momento di svolta, sia in ambito amoroso che lavorativo, imponendo il superamento di memore e incertezze in favore di cambiamenti radicali.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiusura riservata al segno dell’Acquario con l’oroscopo di Paolo Fox: il fermento di queste giornate sembra spingere verso alcuni cambiamenti radicali che potrebbero trovare modo di esprimersi nelle grandi occasioni previste per il mese di Febbraio. Attenzione all’aspetto economico. Le previsioni dell’esperto degli astri troveranno conferma nel vostro quotidiano?



© RIPRODUZIONE RISERVATA