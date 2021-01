Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 gennaio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Focus sui segni di Terra per quanto concerne le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox a “Latte & Stelle”, la rubrica di Radio Latte e Miele dedicata alle stelle. Vediamo allora quali sono le indicazioni per questa domenica 1 febbraio 2021 per quanto riguarda Toro, Vergine e Capricorno.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Che domenica dobbiamo attenderci per i nati Toro? Queste le previsioni di Paolo Fox: l’inizio di Febbraio potrebbe rivelarsi un po’ difficoltoso, portando qualcuno a dimostrarsi particolarmente intollerante verso le situazioni circostanti. Le prossime settimane potrebbero spingere alcuni a troncare le situazioni poco piacevoli, ma per ora queste tensioni sembrano essere ancora gestibili.

E la Vergine? Il transito che la Luna sta compiendo potrebbe stimolare riflessioni e consapevolezze, aumentando il desiderio di circondarsi di persone piacevoli e stimolanti. Favorite le relazioni con Toro, Cancro e Scorpione, con cui si potrebbe trovare una particolare intesa psicologica.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il Capricorno è l’ultimo segno di Terra oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox: queste giornate sembrano invitare alla riflessione per cercare di trovare soluzioni capaci di fornire risposte adeguate ad una situazione lavorativa complessa. Il transito compiuto da Venere durante il mese di Gennaio potrebbe aver cementato un rapporto. Paolo Fox avrà ragione o sbaglierà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA