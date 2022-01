Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 gennaio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: amore e salute

Non possiamo perderci neppure oggi l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo spazio ci concentreremo sui segni di Fuoco, attraverso le previsioni dell’astrologo fornite a Radio Latte e Miele. Se non vedete l’ora di conoscere che cosa riserverà la giornata di oggi, lunedì 31 gennaio 2022, ai nati Ariete, Leone e Sagittario, allora non vi resta che proseguire nella lettura…

Cominciamo l’analisi delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox con il segno dell’Ariete recita quanto segue: “Siete decisamente elettrici e una buona notizia sta per arrivare. Tra febbraio e marzo i risultati tanto attesi arriveranno, certamente l’attesa è importante ma la primavera segnerà una vera e propria svolta. Attenzione a qualche discussione di carattere amoroso”.

Le sfide di certo non mancano ai Leone, soprattutto in ambito lavorativo, attenzione però a Saturno opposto secondo l’oroscopo Paolo Fox. Per l’astrologo bisogna cercare di essere maggiormente cauti quando dovete fare delle scelte, soprattutto se è il caso di interagire con altre persone. Dunque, dovreste mettervi alla ricerca della tranquillità e siate pazienti in amore.

Sagittario, cosa prevede l'oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Sagittario. L’astrologo sottolinea che le vostre ambizioni sono sempre alte, così come amate le alture che può regalare la natura. Dunque, forse è il momento di trovare una forza ulteriore per raggiungere un obbiettivo, dovete sfruttare i giorni ottimi che stanno arrivando in particolare per il mese di marzo. Ma è importante anche rivalutare le basi su cui poggiate le vostre prospettive.

