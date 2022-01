Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 gennaio 2022/ Cancro, Pesci e Scorpione: previsioni

L’oroscopo Paolo Fox anche oggi fornisce le sue preziosi indicazioni agli appassionati della materia, l’astrologia. In questo focus vogliamo soffermarci sui segni d’Acqua, tramite le indicazioni dell’astrologo stesso nel corso del suo intervento sulle frequenze dell’emittente radiofonica Radio Latte e Miele. Dunque, quali sono le previsioni delle stelle per i nati Cancro, Pesci e Scorpione per la giornata di oggi, lunedì 30 gennaio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Pesci?

L’insoddisfazione continua a contornare le giornate di chi è nato sotto il segno del Cancro, che forse è in attesa di novità nonostante l’inerzia del momento. Scegliete vie alternative per raggiungere gli obbiettivi ai quali ambite. Per l’oroscopo dell’amato astrologo bisogna evitare discussioni e polemiche.

I prossimi giorni saranno interessanti, in particolare giovedì, per i nati sotto il segno dei Pesci. Cercate di non privarvi delle belle esperienze, soprattutto considerato il momento dove l’amore è decisamente favorito. Una buona notizia secondo l’oroscopo Paolo Fox potrebbe riguardare la vostra persona, andate alla ricerca di nuovi orizzonti e allontanate definitivamente la malinconia.

Scorpione, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con lo Scorpione. “Questo lunedì risulterà faticoso dal punto di vista della forma fisica. Spesso tendete a non agire quando non vi sentite sicuri, attenzione però perché questa solitudine indotta potrebbe portare effetti non desiderati”.

