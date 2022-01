Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 gennaio 2022/ Gemelli, Acquario e Bilancia: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox risvegliano anche in questa giornata tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus esamineremo le previsioni dei segni di Aria e quindi le indicazioni fornite dal noto astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Probabilmente siete già curiosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Gemelli, Acquario e Bilancia per la giornata di oggi, lunedì 31 gennaio 2022. In tal caso, non vi resta che proseguire e scoprirlo…

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Acquario le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno dei Gemelli parla di Luna e Saturno favorevoli, che saranno di supporto per chi dovrà fare discorsi importanti in ambito professionale. Sfruttate il tempo per riflettere sulla vostra posizione lavorativa ma attenzione ad alcune discussioni di carattere familiare. .

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno dell’Acquario. Saturno nel segno genera un po’ di agitazione, sia in ambito lavorativo che sentimentale. La voglia di evadere vi porta lontano sia fisicamente che mentalmente. Attenzione, secondo l’oroscopo Paolo Fox, perché l’essere troppo pensierosi potrebbe portare a delle discussioni.

Bilancia, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Con la Bilancia si conclude l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox relativo ai segni d’Aria. Siete decisamente sottotono da tempo, soprattutto per alcuni eventi inattesi, secondo l’astrologo. Alcune comunicazioni in ambito professionale possono avervi destabilizzato. Bisogna cercare di essere maggiormente equilibrati in questo periodo, magari cercando una nuova partenza. I patti sono importanti in particolare per progetti futuri. In amore attenzione a non riversare il nervosismo sulla coppia.

