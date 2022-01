Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 gennaio 2022/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Il mese si chiude, ma comincia una nuova settimana. Non possiamo però non partire dalle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, che attraggono tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e di quelle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Nello specifico, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 31 gennaio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine?

La settimana può essere un po’ difficile per i nati sotto il segno del Toro, soprattutto a causa del Sole e Saturno dissonanti. Forse alcune questioni di carattere professionale vi stanno destabilizzando, spiega l’oroscopo Paolo Fox. Giove, Marte e Venere favorevoli incrementano il vostro fascino.

Concentriamoci ora sulla Vergine e le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che la riguardano: qualcuno sembra remarvi contro ma la vostra forza di volontà non perde un colpo. Alcune questioni burocratiche saranno da rivalutare ma attenzione alla sfera amorosa, sono attese grandi novità in ottica sentimenti.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox riguardante i segni di Terra si chiude con il Capricorno. Venere, Marte e Giove sono favorevoli, attenzione però ad una notizia inattesa che potrebbe cambiare le vostre idee su un lavoro in corso. Una scelta sarà necessaria secondo l’astrologo, forse equilibrando la divisione tra svago e lavoro. In amore siete forse fermi da troppo tempo.

