Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox torna a LatteMiele, ecco i segni al top di oggi 31 luglio 2020. Il Toro si trova di fronte a una giornata che regala una marcia in più, con oggi e domani che sono giornate piene di intuizioni. Agosto inizia domani e sarà un mese decisamente importante per quanto riguarda l’amore. I Gemelli sono reduci da due giornate molto complesse e ora si troveranno di fronte a una crescita anche se la mancanza di diplomazia potrebbe creare dei problemi. La Vergine si troverà di fronte a due giorni molto interessanti in cui si potranno esplorare i propri sentimenti. Lo Scorpione è di fronte a una giornata in cui si trova molto motivato con la nebbia di alcune situazioni che si potrebbe trovare improvvisamente a diradarsi. Attenzione però alla giornata di domenica quando ci si potrebbe trovare a scontrarsi con qualcuno.

Oroscopo amore: L’Ariete ha bisogno di capire nelle prossime 48 ore che in amore ci vuole molta attenzione. Nonostante un po’ di ostilità c’è sicuramente voglia di fare. Il Toro potrebbe trovarsi di fronte a un mese di agosto in cui si troverà la persona giusta da avere al proprio fianco. Il Cancro si potrebbe trovare ad essere salvato dall’amore anche se ci sono delle dispute con degli ex fidanzati. Venere arriverà dal 7 agosto prossimo nel segno, pronto a regalare delle ottime emozioni. La Vergine ha paura di lasciarsi andare a una passione importante per poi soffrire. Le donne vivono questo momento un po’ meno, mentre gli uomini vivono tanto questa situazione si trovano ad essere un secondo bloccati. Venere sarà davvero importante nel mese di agosto e aiuterà a mettere a posto alcune situazioni che in questo periodo hanno creato un po’ di pressione.

Oroscopo lavoro: L’Ariete in questo momento ha davvero grande pressione a causa di Marte, il pianeta che rappresenta rabbia e ribellione. Nonostante questa ostilità c’è davvero grande voglia di fare. Domenica sarà il momento in cui si recupererà. Il Toro vivrà due giornate di grande intuizione dove avranno la possibilità di fare qualcosa di interessante. Chi ha un’attività sua potrà ricevere delle commissioni, chi invece è in attesa di qualcosa se ha lavorato in passato avrà la possibilità di farsi notare. Il Cancro si trova a vivere delle giornate molto conflittuali per quanto riguarda le questioni professionali, ci si potrebbe trovare di fronte a uno scontro col potere. Servirà trovare il modo di gestire il lavoro con maggiore attenzione. Il Leone si trova in un momento di agitazione e questo potrebbe creare dei problemi per quanto riguarda i progetti futuri che si bloccheranno improvvisamente.



