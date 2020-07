Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2020/ Gemelli, Capricorno, Acquario, Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox torna su LatteMiele, ecco altri due segni. I Gemelli dopo due giorni no aspettano giorni migliori. A volte parlate troppo e siete molto espliciti. La mancanza di diplomazia incita problemi in amore. Non vale per tutti ma quelli che hanno trovato un grande amore o un amore parallelo a una storia che non funziona vivono dubbi amletici. Dal punto di vista delle relazioni non si può dire che siano stelle difficili ma ora pongono dubbi.

Il Capricorno ha una giornata importante con Luna favorevole insieme a Giove e Saturno. Se un progetto non si fa più adesso siete amareggiati ma dopo voi direte meno male. Dal punto di vista delle relazioni siete critici o lontani dal partner. L’amore allora è agitato.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Ariete

Voltiamo pagina con altri due segni attraverso l’oroscopo di Paolo Fox. L’Acquario si avvia verso un fine settimana allegro, fate qualcosa per rimanere accanto alle persone che amate di più e liberate la mente. Fate qualcosa che vi dia soddisfazione e vi metta in contatto con la natura. Bello il cielo perché con la fine dell’anno sono tante le cose da fare.

L’Ariete in questi giorni sente la pressione di Marte, ovvero un pianeta che in astrologia rappresenta la rabbia e la ribellione. Porte aperte alla creatività. Concludere un accordo è molto difficile e sbloccare una situazione sembra in ogni caso sempre più complesso. Sentite ostilità, come se aveste molta voglia di fare. Se avete fatto partire una causa o una vertenza o se siete in qualche modo in una situazione del genere probabile che non ci saranno molte novità prima che finisca l’anno. Domenica si recupera ma in queste 48 ore in amore ci vuole attenzione.

