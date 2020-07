Oroscopo Paolo Fox oggi 31 luglio 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Toro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2020: Leone e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox torna con altri due segni. Il Leone sembra agitato, in questi giorni siete splendidi con Marte favorevole ed un Sole pazzesco. Non contate gli anni, anche i 70enni hanno molta vitalità. Certi progetti non vanno a buon fine. Chi deve vendere e acquistare ora si trova a penare di più.

La Vergine in queste 48 ore ha voglia di esplorare i sentimenti. Avete paura di lasciarvi andare ad una passione salvo poi soffrire. Le donne un po’ meno ma gli uomini lo vivono tanto e sono bloccati nelle emozioni come se avessero paura di dire cosa pensano. Venere è importante e agosto vi aiuterà a mettere in regola alcuni conti.

Oroscopo: Bilancia e Toro cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Ora andiamo a leggere quanto detto per Bilancia e Toro nell’oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia ha due giornate che mettono alla prova la pazienza. Se ora ci sono dei rapporti che non funzionano tra venerdì e sabato lo capite. Se sabato avete discussioni potrebbe essere legata a problemi da affrontare ad agosto.

Il Toro ha una marcia in più, venerdì e sabato sono giornate di intuizioni. Chi ha un’attività in proprio può ricevere commissioni o ordini. Chi è in attesa di qualcosa se ha lavorato bene nel passato ora si è fatto notare sicuramente. C’è tempo entro novembre per definire le cose interessanti. Dopo novembre c’è meno tempo. Qualsiasi cosa sia da proporre usate il periodo. Anche in amore agosto potrebbe essere il momento giusto con la persona che è giusta per voi accanto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA