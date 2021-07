Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano ancora una volta il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 31 luglio 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: sabato e domenica puoi vivere qualche piccolo conflitto, anche di tipo emotivo. Cerca di compiere scelte giuste: la vita è piena di sorprese, ma bisogna andare avanti con intensità. Se pensi di fare una vita che non è quella che desideri, in questo momento fermati un attimo e cerca di capire cosa desideri davvero. La gelosia è un’arma a doppio taglio; per fortuna, Venere da qualche ora non è più contraria e anche in amore ci possono essere più soluzioni.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Hai un fine settimana più tranquillo: la Luna non è più opposta e quindi ci sono meno tensioni rispetto alla metà di questa settimana. Quello che voglio dire è: non arrenderti! Perché lo so che voi Bilancia ogni tanto state lì in un angolo e diventate melanconici, un po’ nostalgici: avete una grande forza, ma in certi momenti sembra che questa forza manchi. Sarebbe il caso di rimboccarsi le maniche e vi do tra l’altro una bella notizia: dal 16 agosto Venere sarà nel segno e quindi novità, incontri, anche legalizzazioni di unioni, per chi lo desidera. Nel lavoro, novità dopo il fermo avvenuto fra marzo e aprile.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Attenzione alle coppie che hanno dei problemi: quelle troppo lontane, quelle troppo in bilico, troppo in crisi, perché c’è un piccolo conflitto e bisogna assestarsi, come se tu fossi costantemente messo alla prova e di conseguenza mettessi alla prova anche le persone che ti stanno attorno. Non buttarti troppo a capofitto nelle relazioni nuove, nel senso che, se c’è una storia nata da poco, bisogna esaminarla anche in maniera un po’ critica. Con gli ex fai attenzione.



