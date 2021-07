Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: le previsioni

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 31 luglio 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Con Saturno opposto, il Leone deve chiudere una stagione della propria vita e aprirne un’altra. Questo potrebbe essere già capitato negli ultimi mesi, non è per forza storia recente, però c’è questo passaggio che può sbigottire qualcuno, intristire altri. In realtà, per vari motivi, tu sei pronto a fare delle scelte diverse dal passato e, anche se hai iniziato un nuovo incarico o stai per iniziare un nuovo progetto, evidentemente devi sostituire qualcuno e non vuoi essere inferiore ad altri. Sangue freddo in amore”.

Oroscopo Paolo Fox 30-31 luglio 2021/ Sagittario sottotono, Pesci in recupero

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. In questo ultimo giorno di luglio sei più speranzoso per l’amore, ma non ti vedo del tutto contento. Qui abbiamo Venere e Marte contrari: l’interpretazione attribuibile a queste stelle è un momento di disagio, che potrebbe essere vissuto in famiglia, o anche nelle nuove relazioni. In realtà, questo disagio potrebbe essere determinato da una certa incertezza che riguarda il lavoro: se non hai delle idee chiare, poi anche i rapporti attorno a te pagano lo scotto di questa tensione interiore. Cura un po’ di più le articolazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: che giornata sarà?

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Voglio ricordare che è arrivato il momento della grande liberazione. La cosa più bella è che l’Ariete è tornato progettuale: non c’è nulla di più triste di vedere un Ariete fermo, apatico, perché questo è il segno della primavera e sappiamo che la primavera è legata al risveglio della natura. Quindi, si tratta di un risveglio e di liberazione proprio perché, a livello amoroso e a livello lavorativo, questo è un momento importante. Cerca di evitare conflitti e spese di troppo. In realtà, hai accumulato qualche piccolo fastidio o debito negli anni passati, magari non per colpa tua, e bisogna rimediare. Per i sentimenti, fino al 15 agosto abbiamo un cielo importante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA