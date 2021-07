Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e lavoro

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 31 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “In questo week-end puoi tornare a vivere tutto in maniera un po’ spigolosa. Stiano in guardia particolarmente coloro che hanno vissuto un inizio di luglio pesante in amore, nelle relazioni con gli altri. Poi, quando ti gira male, hai due modi di agire: o te ne vai, per evitare complicazioni, oppure ti arrabbi, ti arrovelli il cervello, cominci a essere un po’ troppo stanco. Adesso prendi tempo e ricorda che la fine di questo mese ha già iniziato un percorso importante che continuerà ad agosto, perché Venere è già attiva”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa si deve aspettare? In questo fine settimana ritrovi tanta voglia di fare e potresti avere avuto delle riconferme per programmi e progetti in vista dell’autunno, perché è vero che i Cancro sono sempre un po’ tormentati, e questo fa parte del carattere, ma non abbiamo più le stelle contrarie degli ultimi due anni, un po’ come accade per l’Ariete e la Bilancia, quindi sei in pieno recupero. Proprio con Ariete e Bilancia, potresti trovare buone soluzioni ed emozioni. Cielo importante anche per gli incontri.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Attenzione perché ‘una parola è poca e due sono troppe’: un rapporto è da verificare. Ti senti meno capito? Nei legami con Vergine, Gemelli, Sagittario e anche con il segno dello Scorpione possono nascere dei piccoli problemi dovuti proprio a una certa intransigenza: tu ti aspetti cose che non arrivano, il partner a volte non sa come interpretare i tuoi malumori. Il rischio in questo momento è di rimanere un po’ isolati. Novità, però per quanto riguarda la professione, con dei progetti in vista dell’autunno, magari anche cambiando gruppo, ruolo, o proponendoti per qualcosa di nuovo. Per ora se ne parla e l’attuazione di queste novità sarà più evidente tra l’autunno e l’inverno”.

