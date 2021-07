Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo ultimo giorno del mese di luglio non può iniziare senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 31 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: sei molto ammirato. Questo è un momento con Venere nel tuo spazio, che ti regala forza. Quello che dici viene ascoltato e attento a non dire cose sbagliate perché, anche quando abbiamo un buon oroscopo, certo si trova rimedio, ma poi bisogna agire nella concretezza e nella certezza. Gli amori più importanti decollano e coloro che dovevano firmare un accordo hanno una visione migliore per il proprio futuro: nel bene o nel male, sai quello che ti aspetta. Novità.

Il Capricorno ha la Luna favorevole, Venere favorevole, Marte favorevole. Però, i Capricorno hanno sempre qualche problema in più, perché si addossano tutte le responsabilità e tra l’altro non amano stare con le mani in mano. Quindi, non sei uno che sarebbe contento di “vivere di rendita”, perché a parole sì, ma nei fatti ti annoieresti: devi comunque agire, muoverti. Forse ti sei preso toppe beghe? Troppe rogne? Scaricane qualcuna e pensa che l’amore porta delle belle emozioni.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Se ci sono stati tormenti all’inizio di luglio, si può ragionare e cercare di superarli. Certo che, di recente, tu hai messo con le spalle al muro il partner, perché certe cose non ti sono andate bene o magari non sei stato in perfetta forma e questo ha pesato nel rapporto. La novità è in corso da 48 ore, perché Venere ha iniziato un transito bello e, allora, se adesso hai la volontà di recuperare un rapporto o magari vuoi concederti qualcosa in più, nulla osta a nuove emozioni.

