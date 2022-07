Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: chi al top

I nati Cancro, Leone e Vergine cosa devono aspettarsi per quanto riguarda amore, salute e lavoro? La giornata di oggi, domenica 31 luglio 2022, può regalare loro belle e brutte sorprese. Come saranno lo rivela l’Oroscopo Paolo Fox, che ha fornito le sue indicazioni tramite il quotidiano appuntamento nella rubrica Radio Latte Miele. Non ci resta allora che scoprire le sue previsioni…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Cancro, che domenica sarà: le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox?

Cancro: questa Venere è utile, abbraccia il tuo segno, offre un periodo di rivelazioni e relazioni. Quando mancano emozioni positive, il Cancro si sente un po’ spiazzato ed ecco perché, al più presto, forma una famiglia, convive. Questa relazioni più solida può essere fonte di protezione, ma anche, a volte, di disagio. Questa Venere insiste quindi su un punto per l’Oroscopo Paolo Fox: i rapporti emotivi devono primeggiare su tutto il resto, così si potrà tener testa alle preoccupazioni che riguardano il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 luglio-5 agosto 2022/ Sagittario, Capricorno e...

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox Leone e Vergine

Leone, non è un periodo di fermo: Venere toccherà il segno e agosto sarà il mese del grande amore! Per tutti quelli che vogliono incontrarlo, per i cuori solitari. È capitato di recente di rientrare a casa stanchi e nervosi e chiaramente quest’agitazione non va riversata sulla coppia. Dopo la prima decade di agosto, per l’Oroscopo Paolo Fox il cielo si rischiara e i Leone che sono soli avranno l’occasione di fare incontri speciali.

Vergine: questa Luna nel segno è importante perché ti permette di fare anche una sorta di elaborazione di ciò che stai vivendo e progetti per il futuro. Il contrario di quello che è successo a giugno capita ora: se sei stato male o hai avuto problemi, adesso invece secondo l’Oroscopo Paolo Fox riesci a mettere al bando il passato e vai aventi meglio.

Oroscopo domani 31 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA