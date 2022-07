Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: previsioni

Una domenica di relax o di tensioni quella odierna per Capricorno, Acquario e Pesci? A spazzare via ogni dubbio ci pensa l’Oroscopo Paolo Fox con le sue previsioni per oggi, domenica 31 luglio 2022. Amore, salute e lavoro… nessun aspetto viene trascurato dall’astrologo nel puntuale appuntamento su Radio Latte Miele. Ecco allora le sue indicazioni…

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox sul Capricorno

Capricorno, questa Luna favorevole aiuta! Forse non ti saresti aspettato di vivere, in questi mesi, così tanti fastidi. Questo Giove contrario parla, in alcuni casi, di rinnovi poco graditi, in altri anche di chiusure. In questo momento dovresti curare un po’ più le emozioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox: se ami una persona e la vedi meno di quanto vorresti, forse è arrivato il momento giusto di avvicinarla. Quanti Capricorno, dopo una separazione, ritengono che sia meglio stare da soli invece di perdere tempo con una persona che non va? Forse molti! Attenzione però a non rimanere in una fase di stallo per troppo tempo.

La domenica di Acquario e Pesci per l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario, sei un po’ stanco! Sole, Mercurio e Luna in opposizione non portano grandi soluzioni e forse sarebbe opportuno farsi scivolare addosso le polemiche. Scontrarti con persone troppo conservatrici e poco malleabili è il problema del momento. Qui penso che mi daranno ragione soprattutto quelli che hanno un’attività in proprio e che adesso stanno per portare avanti un nuovo progetto. A te piacerebbe vivere amori liberi o magari semplicemente amicizie amorose: chissà che qualcosa non capiti in questo momento! Tuttavia l’Oroscopo Paolo Fox ricorda che per le coppie già prese da problemi e che stanno insieme da tempo, agosto dovrà essere un mese da prendere con le pinze.

Pesci, una Luna opposta può determinare qualche disagio? Probabilmente sì, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Tu hai sempre paura di non essere abbastanza amato. Perché a volte i nati Pesci tradiscono? Non per vizio e non per dispetto, ma perché pensano: “Se quella persona lì non mi amerà più, avrò subito pronto un rimpiazzo”. La paura di non sentire accanto una persona cara che ti vuole bene è altissima. Progetti di lavoro hanno portato impegno e guadagni in fluttuazione e non è da te vivere alla giornata, ma da diversi mesi è proprio quello che ti capita. D’altronde, in questo periodo, sei teso come una corda di violino: cerca di rilassarti in questa giornata festiva.











